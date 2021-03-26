Столичные бизнесмены пройдут обучение по президентской программе

Москва, 26 марта. Президентскую программу по подготовке управленческих кадров могут освоить столичные предприниматели и их сотрудники. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

Больше половины стоимости курсов, а именно 68%, оплатят из федерального бюджета, остальную часть суммы должен оплатить сотрудник, либо предприниматель. Сообщила заместитель мэра Москвы.

По словам чиновницы, обученные кадровые специалисты важны для любого города, поэтому в столице, на базе семи университетов будут проходить тренинги и лекции. Таким образом обучающиеся смогут поднять свой квалификационный уровень, а бизнесмены укрепиться на рынке.

Недавно аналитики FinExpertiza оценили положение бизнеса в регионах России. Выяснилось, что убытки были зафиксированы в 29,4% средних и крупных российских компаний по итогам 2020 года.