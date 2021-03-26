Мантия Земли может содержать в себе фрагменты предка Луны

Лос-Анджелес, 26 марта. Мантия Земли может содержать в себе части планеты Тейя. Ученые считают, что когда-то Земля столкнулась с этой планетой, в результате чего образовалась Луна.

Американские исследователи уверены, что гигантские «пузыри», находящиеся в мантии нашей планеты, могут быть остатками слоя недра древнего небесного тела — Тейя. Ядро Земли окружает две структуры, напоминающие по внешнему виду огромные наушники.

«Эти скопления занимают до 6% от общего объема Земли. Но мы не знаем наверняка, что это такое и когда оно появилось. Есть лишь гипотезы, которые нужно подтвердить или опровергнуть», — комментируют открытие геологи Университета Аризоны.

Предположительно Тейя была примерно в три раза меньше Земли. Моделирование, проведенное аризонскими геологами, показало, что в результате удара ее ядро слилось с земным. У внешней поверхности образовавшегося центрального органоида могли сохраниться отдельные сгустки плотной мантии Тейи.

Ранее сообщалось, что ученые раскрыли тайну гигантского облака на Марсе. С помощью орбитального аппарата «Марс-экспресс» ученым удалось рассмотреть и отследить гигантское марисанское облако, которое было загадкой долгие годы.