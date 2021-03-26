Министр финансов Силуанов рассказал о правильном введении семейного бюджета

Москва, 26 марта. Любой семье необходимо соизмерять свои потребности с возможностями. Такой совет дал россиянам министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов утверждает, что нужно тратить деньги исходя из того, что есть. Это основной принцип его семьи. Государственный деятель советует планировать бюджет, чтобы он не был дефицитным. Желательно при этом иметь денежную «подушку безопасности», сообщает «Комсомольская правда».

«Жить с принципом «авось там все рассосется» — так не получается в жизни. Всегда нужно соизмерять свои потребности со своими возможностями», — пояснил глава ведомства.

Также по мнению Силуанова, покупку важных вещей нельзя откладывать на потом. Поэтому лучше не копить в ущерб существующим финансовым тратам. Чиновник советует все взвешивать и принимать оптимальные решения.

Недавно сообщалось, что в 2021 году может вырасти минимальный размер оплаты труда. Более того, он будет расти быстрее, чем прожиточный минимум при новой методике расчета.