Минобороны РФ получит четыре серийных ракеты «Ангара-5» к 2024 году

Москва, 26 марта. Инженеры Центра Хруничева (ЦХ) начали работы по созданию ракет-носителей тяжелого класса «Анагара-5». Их изготовление проводится в рамках контракта с Минобороны России.

Соглашение между ЦХ и ведомством предполагает создание четырех серийных ракет. Все они поступят на вооружение России в период с 2022 по 2024 годы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Изначально контракт был подписан на строительство шести ракет «Ангара-5», которые необходимы для летных испытаний. В период с 2014 по 2020 годы две первых ракеты уже запустили в космос. Еще один пуск планируется провести в середине 2021 года.

В этом году должны были состояться три пуска ракеты-носителя «Протон». Однако один из них было решено отложить на 2022 год, о чем ранее рассказал источник. С 2001 года ракеты «Протон» провели 110 стартов с космодрома Байконур.