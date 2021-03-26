РФ возобновит полеты в шесть стран. События дня. ФАН-ТВ

Россия возобновит авиасообщение с шестью странами С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Сирией, Узбекистаном и Таджикистаном. Решение приняли на заседании штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Рейсы будут выполняться из Москвы раз в неделю в Дамаск, Душанбе, Ташкент и Коломбо, дважды — в Каракас. В Германию рейсы будут отправляться пять раз в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга. Напомним, Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Байден раскрыл детали беседы с лидером КНР Президент США Джо Байден во время своей первой публичной пресс-конференции раскрыл детали беседы с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам главы Белого дома, он и китайский политик разъяснили друг другу несколько вещей. «Я вновь донес до его сведения, что мы не стремимся к конфронтации, но знаем, что конкуренция будет жесткой», — сказал Байден. Ранее в феврале Байден уже заявлял, что США и Китай не должны конфликтовать, несмотря на острую конкуренцию.

Макрон назвал соперничество в сфере вакцин «мировой войной нового типа» Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за действий России и Китая в области поставок вакцин от COVID-19, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, европейским странам нужно принимать меры, чтобы не зависеть от других в вопросе вакцин. «Нам нужен суверенитет в этом вопросе. Мы должны быть в состоянии производить вакцины. Сейчас мы работаем над подготовкой к производству вакцин второго поколения», — заявил президент Франции. Отметим, ранее госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж не исключает возможность применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в июне.