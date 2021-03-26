Редкий внедорожник Zibar Mk2 выставили на продажу за 16,5 млн рублей в РФ

Москва, 26 марта. Армейский автомобиль повышенной проходимости Zibar Mk2 продают по цене двух Mercedes-Benz GLS. Объявление о продаже было размещено на сервисе «Авто.ру».

Владелец авто пытается выдать израильский внедорожник за российский «Скорпион» производства компании «Защита». Однако машина мало чем отличается от Zibar Mk2 фирмы Ido Off-Road Center.

Редкий для российского рынка полноприводной автомобиль получил название «Израильский Хаммер». Эту модель хотели локализовать в РФ. Несколько транспортных средств уже отправили на службу в СОБР «Терек», однако поставки прекратились из-за санкций.

Тираж Zibar Mk2 неизвестен. VIN-код внедорожника, который выставили в Сети, имеет на конце число 22.