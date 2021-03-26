Минпромторг рассмотрит запрет на продажу алкоголя и сигарет лицам с детьми

Москва, 26 марта. Идею о запрете продажи алкоголя и сигарет покупателям с детьми выдвинула председатель Всероссийского родительского комитета Ирина Волынец.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан направила соответствующее письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает RT. Волынец отметила, что родители часто совершают покупки алкоголя и сигарет при своих несовершеннолетних детях.

Общественный деятель считает что продажа такой продукции при детях может спровоцировать ранний интерес ребенка к вредным товарам. Позже у ребенка могут сформироваться пристрастия к вредным привычкам, что негативно скажется на его здоровье в будущем.

Ранее нарколог назвал первые симптомы развития алкоголизма. На начальной стадии человек чаще всего не может дождаться окончания тоста и выпивает свой бокал быстрее остальных гостей.