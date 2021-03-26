Dodge Challenger и Charger оснастили необычной противоугонной системой

Вашингтон, 26 марта. Конструкторы автоконцерна Dodge подошли к проблеме угонов автомобилей с чувством юмора и создали противоугонную систему, которая не дает злоумышленнику умчаться на машине.

Самые мощные модели компании Challenger и Charger получат эту систему. Вор, взломав защиту авто и запустив движок, сможет скрыться с места преступления на машине, но сам автомобиль при этом будет ехать очень-очень медленно. Система активируется в случае, если после запуска двигателя не ввести четырехзначный код.

На холостом ходу угнанное авто выдаст максимум 3 лошадиные силы и будет двигаться со скоростью пешехода. Инженеры рассчитывают, что столкнувшись с такой проблемой злоумышленник либо бросит машину недалеко от места угона, либо, двигаясь с такой скоростью по улице, обратит на себя внимание правоохранителей.

Из необычных решений автопроизводителей можно выделить то, что Toyota и Subaru решили объединить усилия для создания совместного автомобиля. Презентация модели намечена на следующий месяц.