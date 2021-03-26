Аварийная служба «Мосводостока» поможет достать вещи из ливневого колодца

Москва, 26 марта. Вещи, которые упали в ливневый сток, можно «спасти». Для этого стоит обратиться к специалистам коммунальных служб Москвы, рассказал сотрудник ГУП «Мосводосток» Дмитрий Куприенко.

Упавшие вещи попадают в дождеприемный колодец. По словам специалиста, гражданам не стоит самостоятельно доставать предметы из ливневки. Эксперт отмечает, что, если пробовать своими силами достать упавшие ключи или кошелек, то рука может застрять в отверстии решетки. Маневр способен привести к травмам.

«Если застрянет рука, вызывать придется не только бригаду «Мосводостока», но и наряд МЧС. Во-вторых, чугунная решетка может весить до 60 килограммов, попытка поднять ее самостоятельно может обернуться травмой», — подчеркнул Куприенко в интервью РИА Недвижимость.

В таких случаях нужно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую «Мосводостока» и сообщить о подробностях произошедшего. На место происшествия прибудет аварийная служба. Помощь в возврате вещи является абсолютно бесплатной.

Ранее сообщалось о том, что «Мосводосток» перешел на усиленный режим работы после резкого потепления в российской столице. Из-за изменения погоды количество воды на улицах Москвы резко увеличилось.