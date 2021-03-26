Xiaomi привезла в Россию среднебюджетные смартфоны Redmi Note 10 и 10 Pro

Москва, 26 марта. Продажи двух новых смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro начались в России. Новинки доступны в нескольких цветовых решениях.

Базовая версия Redmi Note 10 оснащена AMOLED-дисплеем на 6,43 дюйма. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 678. Задняя камера выполнена в форме квадрата с основным модулем на 48 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп, объем аккумулятора — 5 тысяч мАч. Гаджет представлен в сером, зеленом и белом цветах по цене 17 990 рублей.

Версия Redmi Note 10 Pro имеет 6,67-дюймовый AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. В нем установлен чип Snapdragon 732G, основная камера с датчиком на 108 Мп и фронтальная камера на 16 Мп. Емкость батареи составляет 5 020 мАч. Купить новинку можно по цене 28 990 рублей в золотом, голубом и сером цветах. При оформлении предзаказа покупатель получает фитнес-браслет Mi Smart Band 5.

В начале марта Redmi открыла предзаказы на новый ноутбук RedmiBook Pro 15. Ключевое отличие гаджета заключается в дискретной видеокарте NVIDIA GeForce MX450.