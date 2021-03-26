Страны Балтии бьют рекорды: Латвия плотно «подсела» на электричество из России

Москва, 26 марта. Латвия стала одной из главных стран-импортеров электроэнергии из России в нынешнем квартале среди государств Европы.

Александра Панина, член правления крупнейшего энергетического холдинга России «Интер РАО» заявила, что первый квартал этого года Латвия оканчивает с крупнейшими показателями экспорта электроэнергии «вообще за все годы существования». Она добавила, что «Интер РАО» прогнозирует получение максимальной прибыли по окончании нынешнего квартала. Панина обозначила ключевыми направлениями поставок балтийские страны, отдельно подчеркнув Латвию и Финляндию.

«По прибыли мы идем на рекорд... хотя это и первый квартал достаточно тяжелого переходного 2021 года. Рекордные показатели связаны с холодной зимой и связанным с ней ростом потребления», — поделилась Панина.

В начале этого месяца в энергохолдинге заявляли, что ожидают рост экспорта электроэнергии в нынешнем году до 15 миллиардов кВт/ч, то есть на 28%. В годовом выражении экспортные поставки электроэнергии за прошлый год упали практически на 40% и составили 11,701 миллиарда кВт/ч.

Также недавно сообщалось, что высокотехнологичный экспорт Москвы по итогам 2020 года вырос на 44%. Самыми популярными продуктами в подобной сфере стали турбодвигатели.