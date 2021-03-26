Убивший мать за любовь к алкоголю 15-летний балаковец предстанет перед судом

Балаково, 26 марта. Следственный комитет завершил расследование убийства, совершенного в ночь с 6 на 7 января. Подозреваемый 15-летний юноша дал признательные показания и раскаялся в содеянном, теперь дело рассмотрит суд.



Подросток поссорился со своей матерью на фоне ее любви к алкоголю. Во время ссоры юноша нанес женщине множественные удары руками и ногами, после чего ушел в свою комнату. На следующий день он обнаружил мать лежащей в коридоре без признаков жизни.

«Тяжело прогнозировать, какое будет наказание. 15 лет — это уже возраст полноценной уголовной ответственности, просто отбываться наказание сначала будет в колонии для несовершеннолетних. Скорее всего, учитывая раскаяние, обвиняемый может отделаться сравнительно небольшим сроком», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Валерий Трофимов.

Ранее житель Саратова получил девять лет тюрьмы за убийство девушки скакалкой. Осужденный сначала избил жертву, а затем задушил.