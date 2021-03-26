Подмосковье дополнительно выделило 8 млн рублей на развитие этнокультуры

Москва, 26 марта. Примерно 8 миллионов рублей выделено на 2021 год в Подмосковье на этнокультурное развитие, укрепление межрелигиозных отношений и единства нации.

Вице-губернатор региона Наталья Виртуозова отметила, что на данный момент в Московской области проживают уже свыше 140 народностей и национальностей. Она выразила благодарность национальным объединениям за взаимопомощь и тесное сотрудничество. Сейчас они расположились в 37 городских округах Подмосковья, однако больше всего их в Химках, Мытищах и Пушкино.

«Мне очень хочется поблагодарить вас за то, что в Подмосковье практически никогда не бывает конфликтов на национальной почве. Это из-за вашего конструктивного диалога друг с другом и с нами», — подчеркнула Виртуозова.

В этом году весь ряд действующих национальных общественных организаций Московской области поддержат грантами президента на модернизацию гражданского общества. Также будут привлечены субсидии для организаций мероприятий национально-культурных автономий и не только.

Недавно сообщалось, что в Подмосковье более 30 парков культуры и отдыха благоустроят в 2021 году. Ключевая задача в том, чтобы обеспечить эти места специализированными сервисами, которые помогут горожанам найти развлечения на любой вкус и интересы.