Пять жителей штата Алабама погибли из-за торнадо

Пелхэм, 26 марта. Торнадо, обрушившийся на штат Алабама, унес жизни по меньшей мере пяти человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Кэлхун Мэттью Уэйда.

Смерч повредил множество домов. Власти опасаются второго атмосферного вихря, который может обрушиться на те же территории.

Согласно данным Национальной метеорологической службы, в четверг было зафиксировано четырнадцать торнадо в Алабаме, а также один в Миссисипи. Природная стихия повредила около 50 домов и построек в городе Пелхэм. Смерч оставил без света почти 55 тысяч жителей.

Очевидцы выложили в Сети видеоролики мощного вихря в Алабаме. На кадрах виден мощный столб воздуха, несущийся сквозь жилые районы города.