Соведущий Малышевой ответил на хейт зрителей за курьез с глюкометром

Москва, 26 марта. Врач-невролог Дмитрий Шубин, который является соведущим Елены Малышевой в программе «Жить здорово!», ответил на замечания о неправильном использовании глюкометра.

Пользователи соцсетей заметили, что во время эфира ведущие программы проводили диагностику, опираясь на данные перевернутого глюкометра. Шубин в своем ответе на недоумение телезрителей обвинил их в некомпетентности.

По мнению ведущего, он не мог ошибиться при работе с прибором. При этом Шубин усомнился в возможности зрителей оценивать его действия как специалиста.

«Вы в своем уме все вообще, откуда вы знаете, что я неправильно держал глюкометр, вы врач, что ли?» – заявил медик.

Ранее Елена Малышева рассказала о риске инфаркта у молодых людей. По ее словам, главной угрозой является высокий уровень холестерина, который повышает риск развития сердечных приступов даже в молодом возрасте.