Между Россией и Белоруссией наладят обмен студентами и педагогами

Владивосток, 26 марта. Приморская государственная сельскохозяйственная академия начнет обмен преподавателями и студентами с белорусскими вузами. Главная задача — обмен опытом в области животноводства.

Российская академия уже подписала контракт с пятью вузами Белоруссии. Губернатор края Олег Кожемяко заявил, что планируется отправление приморских учащихся в республику для получения практических навыков. После окончания студенты будут возвращаться в Россию применять практику на отечественных предприятиях, сообщили в правительстве региона.