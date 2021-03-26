МЧС объявило высокий уровень лавинной опасности на юге Сахалина

Южно-Сахалинск, 26 марта. Высокая лавинная опасность 27–29 марта объявлена в четырех регионах южной части Сахалина. Об этом сообщается в релизе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Территория Анивского, Долинского, Углегорского районов, а также Южно-Сахалинска может быть подвержена лавинным сходам. На остальной части региона опасность не предвидится, за исключением отдельных мест, заявили в МЧС.

Погода на Сахалине, по прогнозам синоптиков, сейчас солнечная, осадки и ветер отсутствуют. Температура на острове колеблется от плюс трех до минус семи градусов.

Жителям указанных районов стоит проявлять бдительность и осторожность, так как недавно произошел лавинный сход в Мурманской области. Под снежными завалами оказалась туристическая группа, один ребенок погиб в результате происшествия.