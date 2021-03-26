Опрос: 75% автомобилистов модернизируют машину сразу после покупки

Москва, 26 марта. Российские аналитики провели опрос тысячи автовладельцев. Они выяснили, что 75 процентов респондентов дорабатывают свои машины самостоятельно и сразу же после покупки.

Аналитики Auto.ru выяснили, что в первую очередь люди меняют диски и покрышки автомобиля. Обычно водители ставят в приоритет внешний вид, а не уровень безопасности и сохранности подвески.

Также автолюбители защищают кузов антикором и бронированной пленкой, улучшают тонировку, заменяют аудиосистему и шумоизоляцию. Более глубокой доработкой двигателя (подвеской и трансмиссией) занимаются только три процента опрошенных пользователей. Примерно столько же покупателей готовят машины к бездорожью.

Около половины дорабатывают автомобили самостоятельно, еще 33 процента обращаются в сервисы. Только 24 процента покупателей устанавливают дополнительное оборудование у производителя.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель Renault презентовал рестайлинг фургонов Kangoo и Express. Фургоны претерпели серьезные внешние изменения, а Express может стать более доступной заменой Kangoo.