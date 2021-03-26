Банк России разрабатывает проект о «рейтинге» надежности клиентов

Москва, 26 марта. Программное обеспечение для платформы «Знай своего клиента» находится в стадии разработки. Закон о ее запуске позволит пометить ненадежных клиентов, заявили в Центробанке РФ.

Предположительно, закон о запуске платформы будет принят на весенней сессии Госдумы. Уже к середине 2022 года все финансовые организации смогут подключиться к ней. Информация до организаций будет доводиться ежедневно через личные кабинеты.

«Проект закона предполагает, что банк будет информировать клиента о том, что ему присвоен высокий уровень риска. Соответственно, у предпринимателей не будет необходимости в том, чтобы подключаться к платформе», — заявили «Известиям» в Банке России.

По мнению начальника департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмилы Соколовой, платформа будет полезной. С ее помощью можно будет устанавливать риск клиента с учетом оценки Центробанка.

Ранее сообщалось, что Центробанк начнет эксперимент по сбору монет у россиян в 2022 году. Для этого планируется установить специальные приемники.