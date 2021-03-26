Киев, 26 марта. Одна из самых коррумпированных на сегодня сфер Украины связана с жилищно-коммунальными услугами. Рост тарифов загнал граждан в настоящий тупик.

Размер задолженностей украинцев превысил все прежние антирекорды. Исходя из действий Киева гражданам необходимо сделать правильный вывод и признать отрасль «продажной». Несмотря на неоднократные протесты против повышения тарифов, украинские власти без стеснения заявляют о новых мерах по наращиванию цен, отметила лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко.

«Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги как сегодня не было никогда. Люди загнаны и их продолжают загонять», — сказала она в эфире телеканала «Украина-24».

Доходы украинцев просто не поспевают за скачками цен и тарифов. Стоимость некоторых продуктов первой необходимости в стране возросла более чем на 20%. Опрос среди населения показал высокую степень недовольства поведением правительства со стороны простых граждан.