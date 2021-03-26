Семьи Приморья могут получить повышенный размер пособия на детей

Владивосток, 26 марта. Семьи Приморского края могут получить повышенный размер пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. Законопроект принят в трех чтениях на заседании регионального ЗакСа.

Подать заявление на перерасчет по новым правилам жители Приморья смогут с 1 апреля. При назначении выплаты вводится трехступенчатая система установления максимального размера пособия.

«Ежемесячная выплата предоставляется, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Приморском крае на дату обращения. В этом году размер прожиточного минимума на душу населения равен 13 963 рубля», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также будут изменения в системе расчета степени нуждаемости. Теперь будут учитывать, например, наличие движимого и недвижимого имущества.

В начале года сообщалось, что женщины от 18 до 25 лет, родившие в Приморье первенца, получат единовременную выплату в размере 30,8 тысячи рублей. Также ей положены дополнительные 19,2 тысячи рублей.