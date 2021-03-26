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Семьи Приморья могут получить повышенный размер пособия на детей

Семьи Приморья могут получить повышенный размер пособия на детей

Владивосток, 26 марта. Семьи Приморского края могут получить повышенный размер пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. Законопроект принят в трех чтениях на заседании регионального ЗакСа.

Подать заявление на перерасчет по новым правилам жители Приморья смогут с 1 апреля. При назначении выплаты вводится трехступенчатая система установления максимального размера пособия.

«Ежемесячная выплата предоставляется, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Приморском крае на дату обращения. В этом году размер прожиточного минимума на душу населения равен 13 963 рубля», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также будут изменения в системе расчета степени нуждаемости. Теперь будут учитывать, например, наличие движимого и недвижимого имущества.

В начале года сообщалось, что женщины от 18 до 25 лет, родившие в Приморье первенца, получат единовременную выплату в размере 30,8 тысячи рублей. Также ей положены дополнительные 19,2 тысячи рублей.

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