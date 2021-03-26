Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Часть россиян получит ежемесячную выплату по поручению Путина

Часть россиян получит ежемесячную выплату по поручению Путина

Севастополь, 26 марта. Получатели статуса «Жители осажденного Севастополя» начнут получать ежемесячную выплату. Ее размер составит 500 рублей.

Соответствующий указ выпустил президент России Владимир Путин. Обладателей статуса «Житель осажденного Севастополя» прировняют к ветеранам Великой Отечественной войны. Последние получают аналогичные выплаты с октября 2020 года. Изменения вносятся в президентский указ от 30 марта 2005 года, приуроченный к 60-летию Победы.

«Установить, что с 1 октября 2020 года лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей», — сказано в документе.

Теперь Правительство РФ должно заняться обеспечением финансирования расходов и установить порядок его выплат. Указ начинает действовать с момента его опубликования.

Депутаты петербургского ЗакСа ранее приняли в первом чтении законопроект о льготах для ветеранов из Ленобласти. Они распространяются на граждан, которые жили или родились с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года внутри блокадного кольца в Ленинградской области.

Новости партнеров