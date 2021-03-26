Макрон «объявил» о начале «мировой войны» нового типа

Париж, 26 марта. Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», которая связана с вакцинами от COVID-19. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, европейское сообщество стоит «перед лицом атак» из-за якобы «стремления России и Китая оказать влияние» на мировое сообщество при помощи своих вакцин от COVID-19. Макрон выразил мнение, что Европа должна проявить самостоятельность в производстве противокоронавирусных препаратов, чтобы быть независимой.

Макрон заявил, что к лету 2021 года европейское сообщество собирается стать крупнейшим производителем вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило французское издание Le Figaro.

Но сейчас, исходя из текущей ситуации, эпидемиологическая обстановка в Европе далека от благоприятной. Статистические данные указывают на то, что в Европе начинается третья волна пандемии COVID-19.