На Украине оценили борьбу с COVID-19 словами из песни Высоцкого

Киев, 26 марта. Несмотря на массовый отказ европейских стран от вакцины компании AstraZeneca, Украина продолжает использовать препарат, не брезгуя превращать процесс в цирковое шоу.

Таким образом политический эксперт Владимир Кацман прокомментировал ситуацию с реализацией прививочной кампании на Украине. Он в эфире телеканала «Первый независимый» отметил невозможность обойтись без ошибок в вопросе полной безопасности и эффективности вакцин: каждая разработка неизбежно проверяется на людях. Однако назвать «ошибкой» заражение главного санитарного врача Виктора Ляшко после инъекции препаратом AstraZeneca нельзя. Это достойно только звания «провальной вакцинации».

«Верховная рада принимает закон, инициированный правительством Шмыгаля, по которому производитель и закупщик вакцин не будут нести никакой ответственности за последствия вакцинации. Как у Высоцкого: «Уколоться и упасть на дно колодца»», — отметил Кацман.

Ранее украинские врачи зафиксировали очередной летальный случай после прививки вакциной AstraZeneca. Жертвой оказался аптечный провизор военного госпиталя. Смерть, по предварительной версии, наступила вследствие острого мозгового инсульта.