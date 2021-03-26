Роспотребнадзор раскрыл особенности «тройной защиты» вакцины «ЭпиВакКорона»

Москва, 26 марта. Три линии иммунной защиты от коронавируса формируются после прививки препаратом «ЭпиВакКорона», заявили в Роспотребнадзоре.

За первый защитный барьер отвечают антитела, препятствующие взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной мешают антитела второй линии защиты. При проникновении коронавируса в клетку, по данным российского ведомства, срабатывает третий защитный рубеж.

«Помимо гуморального (антительного) иммунного ответа, вакцина индуцирует и Т-клеточный ответ. Гибель инфицированных клеток не дает вирусу распространяться дальше и заражать здоровые клетки», – сказано на сайте Роспотребнадзора.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее сравнил «ЭпиВакКорону» с вакциной «КовиВак». Оба препарата, по его словам, подходят для всех возрастных категорий граждан.