Онкобольная Заворотнюк «появится» на ТВ в свой день рождения

Москва, 26 марта. Сериал «Каспий 24», где главную роль исполнила актриса Анастасия Заворотнюк, покажут на телеканале НТВ в день ее рождения.

Таким образом телеканал решил поддержать звезду, которая уже долгое время борется с онкологическим заболеванием — глиобластомой. В день рождения артистки в эфире НТВ появятся специальные плашки с поздравлениями и словами поддержки.

Сериал был снят в 2017 году. В центре истории Полина Королева, мечтающая о настоящем телевидении. Женщина случайно сбивает на машине пешехода, который оказывается ее старым знакомым Сергеем. Вместе с этим талантливым креативщиком они начинали свой творческий путь. Сергей рассказывает подруге о проводимом тендере на создание регионального телеканала в Астрахани.

«Моя героиня — хрупкая женщина, которая создает целый телеканал, мужественно справляясь со сложностями, что встречаются на ее пути. Главная ее черта — уверенность, она знает, чего хочет, и неотступно следует за своей мечтой создать настоящее телевидение, теплое и сокровенное, которое способно делать людей добрее и счастливее. И именно это не дает ей сдаться. Для меня стало огромным удивлением, что все написанное основано на реальных событиях», — рассказывала артистка.

«Каспий 24» выйдет на экраны ТВ 3 апреля, когда Заворотнюк исполнится 50 лет. О тяжелой болезни звезды стало известно пару лет назад. Заворотнюк резко пропала из поля зрения журналистов и коллег. Сейчас онкобольная актриса борется со страшным недугом.