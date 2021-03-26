Британец умер спустя два часа после своей однополой свадьбы

Лондон, 26 марта. Мужчина умер спустя несколько часов после свадьбы, которую пара сыграла в реанимации. Сочетание проходило одном из городов Великобритании.

В конце 2020 года 30-летний Джерри Коллинз обратился к стоматологу из-за распухшей щеки. После ряда обследований мужчине диагностировали агрессивную злокачественную опухоль — меланому.

Коллинз начал проходить амбулаторно курс иммунотерапии, однако его состояние только ухудшалось. Вскоре после этого его партнеру Эндрю Годфри сообщили о скорой смерти больного. После этого влюбленные приняли решение пожениться.

Свадьба проходила в реанимации с участием больничного капеллана. Родственники поддержали молодоженов и усовестили за то, что они не признались в своих романтических отношениях раньше. Спустя несколько часов после церемонии Коллинз скончался. Его последними словами стали: «Я так люблю вас, ребята».

Недавно сообщалось, что отец, мать и невеста скончались в больнице за несколько часов до свадьбы. Причиной несостоявшейся свадьбы стала коронавирусная инфекция.