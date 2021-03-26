Аналитик Гойхман назвал признаки надвигающегося краха фондового рынка

Москва, 26 марта. Знание некоторых ориентиров краха фондового рынка поможет избежать убытков. Об этом рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Крах фондовому рынку грозит при длительном росте фондовых индексов, в случае, если он обгоняет рост экономических или соответствующих сфер.

«Инвесторы называют это «перекупленность рынка». Так было, скажем, в США и в России в 2018 году, в начале 2020 года», — объясняет финансист.

Еще один индикатор — инверсия кривой доходности облигаций. Это случается, когда рыночная доходность гособлигаций с маленьким сроком погашения (два года) становится больше, чем у бумаг со сроком погашения десять лет. Это сигнал того, что экономика упадет в течении одного года, что скажется на стоимости акций.

По мнению Гойхмана, не стоит покупать «бумаги» на пике повышения. Нужно дождаться коррекции. Он советует вкладываться в различные активы по отраслям, по степени риска и срокам.

Недавно стало известно, какие опасности фондового рынка могут грозить начинающим инвесторам, а также об оценках риска потерь средств при покупке акций малоизвестных компаний.