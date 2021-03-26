Минобрнауки РФ планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах

Москва, 26 марта. Программу помощи региональным вузам запустят в 2021 году. Проект направлен на сокращение разрыва между вузами-лидерами и не участвовавшими в программах развития университетами.

Вузам-лидерам, тем не менее, продолжат оказывать точечную помощь, однако в приоритет будут ставить региональные отраслевые вузы. Урезать бюджет московским и петербургским учебным заведениям при этом не планируют.

Региональным университетам увеличат количество бюджетных мест. Акцентируют внимание на учреждениях с качественным высшим образованием. Приоритет отдадут образованию, здравоохранению и информационным технологиям, говорится в материале «Известий».

Ведомство уточнило, что в 2021-2022 учебном году бюджет вырастет на 9%, достигнув 576,4 тысячи стипендиальных мест. Из них будет 33,7 тысячи дополнительных — из числа выделенных в рамках исполнения послания президента РФ Федеральному собранию в январе 2020 года.

Недавно заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь Духанина объяснила смысл законопроекта о нижней границе платного образования в вузах. По ее словам, закон прежде всего будет препятствовать снижению качества оказания образовательных услуг.