Эксперт по недвижимости Павлинова назвала самых «опасных» арендаторов

Москва, 26 марта. Некоторым категориям арендаторов лучше не сдавать квартиру. Об этом рассказала руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Сдача квартиры в аренду лицам, ведущим асоциальный образ жизни, может привести к несоизмеримым тратам. По мнению риелтора, квартира может превратиться в «притон», что испортит ее репутацию и отношения с соседями, передает РИА Новости.

Вторая категория нежелательных «съемщиков» — это лица, имеющие судимость за мошенничество. Арендодатель рискует остаться без личных вещей или без обговоренной платы за квартиру.

«Менее распространенная схема псевдопродажа арендованного жилья. Мошенники снимают квартиру и в одном случае показывают ее потенциальным покупателям, зарабатывая деньги на том, что берут задатки, а в другом пытаются продать жилье по поддельной доверенности», — пояснила Павлинова.

Не следует сдавать квартиру несовершеннолетним гражданам. В таком случает обязательно нужно заключать договор именно с родителями. Также риском считается сдача жилья большому количеству человек, например, бригаде строителей. В каждом из этих случаев самое главное — правильно составить договор, предусмотрев все возможные риски.

Ранее специалист рассказал о том, как не «подарить» мошенникам квартиру при сдаче. А также пояснил, какими схемами пользуются злоумышленники.