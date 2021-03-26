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Эксперт по недвижимости Павлинова назвала самых «опасных» арендаторов

Эксперт по недвижимости Павлинова назвала самых «опасных» арендаторов

Москва, 26 марта. Некоторым категориям арендаторов лучше не сдавать квартиру. Об этом рассказала руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Сдача квартиры в аренду лицам, ведущим асоциальный образ жизни, может привести к несоизмеримым тратам. По мнению риелтора, квартира может превратиться в «притон», что испортит ее репутацию и отношения с соседями, передает РИА Новости.

Вторая категория нежелательных «съемщиков» — это лица, имеющие судимость за мошенничество. Арендодатель рискует остаться без личных вещей или без обговоренной платы за квартиру.

«Менее распространенная схема псевдопродажа арендованного жилья. Мошенники снимают квартиру и в одном случае показывают ее потенциальным покупателям, зарабатывая деньги на том, что берут задатки, а в другом пытаются продать жилье по поддельной доверенности», — пояснила Павлинова.

Не следует сдавать квартиру несовершеннолетним гражданам. В таком случает обязательно нужно заключать договор именно с родителями. Также риском считается сдача жилья большому количеству человек, например, бригаде строителей. В каждом из этих случаев самое главное — правильно составить договор, предусмотрев все возможные риски.

Ранее специалист рассказал о том, как не «подарить» мошенникам квартиру при сдаче. А также пояснил, какими схемами пользуются злоумышленники.

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