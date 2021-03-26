Виртуальную банковскую карту признали самой надежной

Москва, 26 марта. Электронная банковская карта позволит избежать серьезных потерь в случае утечки данных. Уберечь сбережения от мошенников можно, если правильно распределить финансы.

В интервью радио Sputnik руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал, что для защиты сбережений не нужно хранить все деньги на одной банковской карте. По мнению специалиста, на ней нужно оставлять столько денег, сколько человек тратит за месяц или даже за неделю. Все накопления нужно перевести на счет — до него злоумышленникам добраться труднее. Кроме того, это поможет избежать незапланированных покупок.

«Не держите на карте десять своих зарплат. У вас есть определенные расходы на месяц, их и держите на карте или пополняйте раз в неделю», — прокомментировал руководитель экспертного центра.

Он порекомендовал завести виртуальную банковскую карту. Она, по его словам, является наиболее безопасной. Этот маневр поможет не вводить данные настоящей карты в интернет-магазины или подписные сервисы.

Недавно сообщалось, что аферисты за сутки украли у жителей Югры 900 тыс. рублей. Мошенничество было совершено телефонными и интернет-ворами.