Гидрометцентр Приморья предсказал сильные дожди в регионе

Владивосток, 26 марта. Весеннее половодье в Приморском крае ожидается сильнее, чем в 2020 году. Об этом рассказала начальник отдела гидрологических и речных прогнозов «Примгидромета» Татьяна Березнева.

Уровни половодья ожидаются выше уровня обыкновенных значений на 0,5-1 м. В среднем и нижнем течении реки Уссури — выше до 1,6 м. В данный момент в Приморском крае идет процесс снеготаяния, высота снежного покрова в текущем году превышала норму в 1,3-1,9 раза, передает ТАСС.

В пресс-службе сообщили, что к южным районам Приморья со стороны Корейского полуострова наступает циклон, который ожидают в воскресенье. Он пройдет по всей территории края. Самые сильные осадки выпадут в южной половине региона.

В выходные ожидается сырая и пасмурная погода, в некоторых районах будет туман. Весну в Приморском крае прогнозируют влажной, что может усугубить ситуацию с паводками.

Недавно сообщалось о масштабной тренировке по подготовке к весеннему половодью в Алтайском крае. Участие в ней приняли представители органов управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.