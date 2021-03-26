Раскрыт неожиданный потенциал малоизвестного витамина К2

Финикс, 26 марта. В период пандемии COVID-19 витамин D набрал большую популярность из-за способности укреплять иммунитет. Какой еще витамин поможет избежать заражения, выяснили иностранные ученые.

Малоизвестный, но имеющий высокий потенциал в борьбе против коронавируса, витамин К2 назван специалистами недооцененным. Его необходимо принимать в паре с витамином D для наилучшего усвоения обоих: это поможет существенно снизить риск инфицирования. Эксперты по результатам последних исследований отметили дефицит витамина К у пациентов с тяжелой формой COVID-19, передает Natural Products Insider.

Кроме того, витамин К2 жирорастворимый. Он позволяет наполовину сократить угрозу развития сердечно-сосудистых заболеваний и сохранить прочными кости, а также замедлить процесс старения кожного покрова, пишет Postimees.

Важность вакцинации от коронавируса ранее подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Европа находится в начале новой вспышки COVID-19.