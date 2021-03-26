Приморье снова станет частью «Часа Земли»

Владивосток, 26 марта. Приморский край поучаствует в международной экологической акции «Час Земли» — 27 марта. С 20:30 до 21:30 в дальневосточной столице отключат подсветку всех габаритных сооружений.

Департамент информационной политики региона поделился информацией, что в нынешнем году в рамках экологической акции на один час по традиции отключат освещение здания правительства Приморского края, железнодорожного вокзала и главпочтампта, также некоторых других объектов. Только по Владивостоку электроснабжение погаснет в районе 126 адресов.

«К акции могут присоединиться все приморцы, отключив на час свет в своих домах», — заявили в ведомстве.

Также во время «Часа Земли» в столичной ВДНХ отключат художественную подсветку. Всего в Москве архитектурно-художественная подсветка перестанет работать в двух тысячах строений.