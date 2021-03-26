Малышева рассказала о риске инфаркта у молодых людей

Москва, 26 марта. Высокий уровень холестерина повышает риск развития сердечных приступов даже в молодом возрасте. Об этом предупредила врач и телеведущая Елена Малышева в соцсетях.

Наличие генетической предрасположенности, диабета второго типа, заболеваний сердца и атеросклероза обязывает людей следить за уровнем холестерина, передает «Царьград». Прием статина может предотвратить удар, но перед приобретением лекарств необходимо проконсультироваться с врачом.

«ЛПНП-холестерин больше 4,9 ммоль/л — вам обязательно нужно его снизить. У вас могут быть генетические проблемы, которые приведут к инфаркту», — уточнила доктор.

Доктор и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал о неочевидных признаках инфаркта. Одним из них может стать боль в животе.