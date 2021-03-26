Российское трио обеспечило «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Вашингтон, 26 марта. «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:3.

Шайбы в составе столичного клуба забили россияне Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. За «Нью-Джерси» отличились Николас Меркли, Майлс Вуд и Йеспер Братт.

Овечкин, помимо забитой шайбы, в свой актив записал голевой пас и набрал 27 очков в 28 матчах нынешнего сезона. Кузнецов, после матча с «Нью-Джерси», набрал 15 очков. У Орлова четыре шайбы после 27 игр.

В недавнем матче «Вашингтона» против «Нью-Йорка» Овечкин провел шайбу в ворота соперника, которая позволила ему выйти на чистое шестое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. В том матче его команда обыграла соперников со счетом 3:1.