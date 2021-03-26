Диетолог Белоусова предостерегла от ежедневного употребления колбасы

Москва, 26 марта. Ежедневное употребление колбасы может навредить здоровью, заявила врач-диетолог Анна Белоусова.

В колбасах, особенно в сырокопченых, содержится большое количество соли и жира. Если употреблять этот продукт каждый день, могут возникнуть проблемы с почками, с кожей и сердечно-сосудистой системой.

«Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль», — подчеркнула диетолог в интервью радио Sputnik.

Вареная колбаса, по словам врача, также не годится для ежедневного употребления. Не стоит считать этот продукт адекватной заменой мясу.

Британские ученые ранее раскритиковали привычку есть на завтрак яичницу с беконом. Всего один кусочек обработанного мяса в день, как выяснили исследователи, повышает риск развития слабоумия.