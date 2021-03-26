Три федеральные трассы Сахалина свяжут одной дорогой

Южно-Сахалинск, 26 марта. Проектирование и строительство объездной дороги начнется в Сахалине в 2022 году. Соответствующее поручение дал губернатор региона Валерий Лимаренко.

Лимаренко обсудил возведение новой дороги с врио главы Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Она свяжет федеральные трассы Южно-Сахалинск — Холмск, Южно-Сахалинск — Корсаков и Южно-Сахалинск — Оха. Губернатор уже поручил разработать обоснование инвестиций и начать отводы земельных территорий.

Строительство новой дороги позволит значительно снизить загруженности потоков, что особенно касается движения грузовиков из портов. За счет этого в областном центре уменьшится количество пробок и улучшится качество воздуха. Протяженность нового объекта составит около 45 км.

В ближайшем будущем в Южно-Сахалинске начнется строительство подземной парковки для пациентов консультативно-диагностического центра (КДЦ). Вместе с этим планируется благоустроить территорию медицинского центра.