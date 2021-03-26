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Овдовевшая блогер Стужук показала результат увеличения груди

Овдовевшая блогер Стужук показала результат увеличения груди

Москва, 26 марта. Популярный блогер София Стужук перенесла тяжелую операцию по изменению формы груди. 

София сообщила на своей странице в Instagram, где на нее подписаны 5,9 млн пользователей, что все еще принимает обезболивающие, но все же нисколько не жалеет о принятом решении. В комментарии к опубликованным послеоперационным фото девушка призналась, что раньше испытывала дискомфорт из-за, как ей казалось, некрасивой формы груди.

«Годы попыток принятия смущения во время секса, что «мои» свисают, как сосули, постоянные поиски подходящих топов и переживания… Мгновенное решение, два часа перелета, 4,5 часа операции, третий день адских мучений и минимум месяц реабилитации. Ради, надеюсь, будущего наслаждения и комфорта», — написала блогер.

Овдовевшая блогер Стужук показала результат увеличения груди

Подписчики оставили в комментариях массу комплиментов, поздравив девушку с достижением своего идеала. Однако другие отреагировали на пост с сарказмом, напомнив, что ранее блогер призывала поклонников принимать себя такими, как есть, и зарекалась ложиться под нож, поскольку боялась развития онкологии. 

«Забавно, конечно. Что так легко меняются настолько радикальные взгляды. Не осуждаю, я с вами с 2014, но удивляюсь очень сильно. Где же здесь принятие себя?» — поинтересовалась пользователь под ником kate_in_londonland.

«Стужук, зачем тогда вешать нам лапшу и выкладывать ссылки на уродские операции и покалеченные судьбы, что не стоит так делать и любить себя любимую?! Увы, вы уже не та. Я в шоке — какие две разные Сони! И нет, это не плохо, но я была рядом с другой Софией. Сейчас вы такая же, как и все», — разочаровалась julia.mezentseva_.

В октябре прошлого года мужа Софьи Дмитрия Стужука госпитализировали с подозрением на коронавирус. В больнице он оставаться не захотел и вернулся домой. Вскоре мужчина впал в кому и пережил клиническую смерть. Врачи сумели его реанимировать, однако второй кризис оказался летальным.

На прошлой неделе актриса Регина Мянник сообщила, что вдохновилась примером телеведущей Леры Кудрявцевой и избавилась от грудных имплантов. Несмотря на неудобства, актриса рада, что приняла решение избавиться от силикона. Она подчеркнула, что ее совершенно не волнует, что теперь у нее будет первый размер груди.

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