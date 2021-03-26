Овдовевшая блогер Стужук показала результат увеличения груди

Москва, 26 марта. Популярный блогер София Стужук перенесла тяжелую операцию по изменению формы груди.

София сообщила на своей странице в Instagram, где на нее подписаны 5,9 млн пользователей, что все еще принимает обезболивающие, но все же нисколько не жалеет о принятом решении. В комментарии к опубликованным послеоперационным фото девушка призналась, что раньше испытывала дискомфорт из-за, как ей казалось, некрасивой формы груди.

«Годы попыток принятия смущения во время секса, что «мои» свисают, как сосули, постоянные поиски подходящих топов и переживания… Мгновенное решение, два часа перелета, 4,5 часа операции, третий день адских мучений и минимум месяц реабилитации. Ради, надеюсь, будущего наслаждения и комфорта», — написала блогер.

Подписчики оставили в комментариях массу комплиментов, поздравив девушку с достижением своего идеала. Однако другие отреагировали на пост с сарказмом, напомнив, что ранее блогер призывала поклонников принимать себя такими, как есть, и зарекалась ложиться под нож, поскольку боялась развития онкологии.

«Забавно, конечно. Что так легко меняются настолько радикальные взгляды. Не осуждаю, я с вами с 2014, но удивляюсь очень сильно. Где же здесь принятие себя?» — поинтересовалась пользователь под ником kate_in_londonland.

«Стужук, зачем тогда вешать нам лапшу и выкладывать ссылки на уродские операции и покалеченные судьбы, что не стоит так делать и любить себя любимую?! Увы, вы уже не та. Я в шоке — какие две разные Сони! И нет, это не плохо, но я была рядом с другой Софией. Сейчас вы такая же, как и все», — разочаровалась julia.mezentseva_.

В октябре прошлого года мужа Софьи Дмитрия Стужука госпитализировали с подозрением на коронавирус. В больнице он оставаться не захотел и вернулся домой. Вскоре мужчина впал в кому и пережил клиническую смерть. Врачи сумели его реанимировать, однако второй кризис оказался летальным.

На прошлой неделе актриса Регина Мянник сообщила, что вдохновилась примером телеведущей Леры Кудрявцевой и избавилась от грудных имплантов. Несмотря на неудобства, актриса рада, что приняла решение избавиться от силикона. Она подчеркнула, что ее совершенно не волнует, что теперь у нее будет первый размер груди.