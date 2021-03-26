Причиной смерти двух студентов на Сахалине могло стать повреждение титана

Южно-Сахалинск, 26 марта. Следственный комитет выясняет причины смерти двух студентов Сахалинского государственного университета. Правоохранители проводят проверку водонагревателя.

Молодые люди погибли в результате удара током в душе общежития. Здание обесточили, специалисты изъяли титаны для выяснения причин трагедии, передает Sakhalin.info. Сразу после происшествия приехали дежурные службы по университету. Студенты, которые имеют медподготовку, пытались реанимировать товарищей до приезда скорой помощи. Позже врачи около 40 минут боролись за жизнь парней, однако помочь им не сумели.

«Надо понять, что произошло и почему, где мы недосмотрели. Первичный осмотр показал — протечек не было, провода целые, но титан взорвался. Не знаю, что там было, пробой был. Это предварительная информация, мы так предполагаем. Сейчас Следственный комитет забрал титан на экспертизу», — рассказала врио ректора вуза Мария Ганченкова.

Общежитие, где произошел инцидент, единственное, где еще установлены титаны, в остальных зданиях кампуса вода нагревается с помощью автономной системы. СахГУ подготовил проект, но не мог дождаться средств для проведения работ.

Студент СахГУ получил смертельные удары тока в то время, когда принимал душ. Его товарищ попытался оказать помощь, но скончался от электротравм.