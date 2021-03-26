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Власти Сахалина выделили 2 млн рублей помогающим животным организациям

Власти Сахалина выделили 2 млн рублей помогающим животным организациям

Сахалин, 26 марта. Власти Сахалинской области подвели итоги грантового конкурса на выделение поддержки волонтерским организациям, которые помогают животным. Им выделят 2 млн рублей.

Полученные средства руководители организаций могут потратить на заработную плату сотрудников, обязательные платежи, аренду помещений, оплату коммунальных и ветеринарных услуг, еду и лекарства животным. Чаще всего субсидии тратят на строительство новых вольеров и приобретение кормов, медикаментов.

Грант в 2 миллиона рублей разделят десять благотворительных организаций. Среди них «Право на жизнь. Долинск», «Помощь животным. Сахалин», «Приют для животных «Пес и кот»», «Доброе сердце», «Бездомных.нет» и другие.

Проблема с бездомными животными существует во многих городах России. В Астраханской области решили построить новый приют для обездоленных зверей. Питомник рассчитан на 400 животных.

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