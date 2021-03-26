Предпосылки для «возвращения» Крыма в состав Украины отсутствуют

Москва, 26 марта. Практически все страны Европы понимают, что Крым является частью России и навсегда останется ею. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар.

Он заявил, что на сегодняшний день трудно представить сценарий, в котором жители полуострова выразили бы желание снова стать частью украинского государства. По его словам, россияне, проживающие в Крыму, наконец-то обрели свой дом и едва ли захотят уходить из него по доброй воле.

Однако украинские власти не оставляют попыток «вернуть» полуостров себе. Недавно президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности, согласно которой Крым должен снова стать частью Незалежной.