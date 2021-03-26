Автопроизводитель Renault презентовал рестайлинг фургонов Kangoo и Express

Москва, 26 марта. Французская компания Renault обнародовала фото обновленных моделей. Фургоны претерпели серьезные внешние изменения, а Express может стать более доступной заменой Kangoo.

Рестайлинговый Kangoo внешне стал совершенно другой моделью. От прошлого фургона не осталось и следа, а в салоне был установлен большой сенсорный экран мультимедийной системы.

Новый Express получил стандартную систему круиз-контроля, ограничитель скорости и опциональный 5-дюймовый монитор, заменяющий зеркало заднего вида. Внутренняя отделка является полностью новой в соответствии с «третьим» Kangoo, но были использованы более дешевые материалы. Фактически Express — это замена ушедшего в прошлом году с российского рынка Dokker.

Kangoo и Express — не единственные новинки французского автопрома в России. Стало известно, что АвтоВАЗ займется сборкой автомобиля Renault Sandero третьего поколения, а сотрудники предприятия уже изучают особенности кузова новой модели.