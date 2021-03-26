Западный военный округ снабдят реактивными системами «Торнадо-С»

Москва, 26 марта. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» сменят на крупнокалиберные «Торнадо-С» на северо-западе страны. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Заменить все РСЗО «Смерч» и «Ураган» планируется к 2027 году, передает газета «Известия». Информацию сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

«Торнадо-С» оснащена самыми современными технологиями. У реактивной системы автоматизированные управление и наведение. Специально для нее были созданы новые дальнобойные снаряды, а также снаряды с коррекцией на траектории, благодаря чему точность поражении возросла.

Кроме того, были разработаны высокотехнологические ракеты 9М544 и с противотанковыми и противопехотными элементами. По словам военного эксперта Виктора Мураховского, была увеличена и точность и дальность системы до 120 км, что гораздо лучше, чем у «Смерча».

Ранее сообщалось, что 24 марта Украина провела военные учения у границы с Крымским полуостровом с реактивными системами залпового огня «Смерч». Расчеты ПВО отработали противодействие проведению воздушной разведки условного противника на вверенной территории.