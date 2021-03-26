Toyota и Subaru объединили усилия для создания совместного автомобиля

Токио, 26 марта. Японские автопроизводители Subaru и Toyota в четверг объявили о планах совместной разработки нового автомобиля.

Представители компаний заявили, что готовы к дальнейшему усилению совместного сотрудничества. По их словам, презентация новой модели автомобиля станет символом достижений.

Также отмечается, что презентация пройдет в онлайн-формате. Новинку планируется представить в следующем месяце — 5 апреля. Слоганом презентации стала фраза: «Давайте делать лучшие автомобили вместе».

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