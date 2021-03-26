Алексей Смирнов из Comedy Club объяснил отказ выступать с Ильей Соболевым

Москва, 26 марта. Комик Алексей Смирнов больше не появится на сцене Comedy Club, где выступал в составе трио «Смирнов, Иванов, Соболев».

Трио юмористов появилось в Comedy Club в 2013 году, как объединение дуэта «Быдло» с Ильей Соболевым. Выступления артистов были гармоничными, поскольку создавалось впечатление, что у них одинаковая любовь к абсурдному юмору.

В эфире YouTube-подкаста «Время от времени» Смирнов признался, что больше не появится на сцене популярного шоу вместе с коллегами по трио из-за загруженности в работе над проектом «Внутри Лапенко». Артист является сценаристом шоу Андрея Лапенко и пока не хочет отвлекаться от создания сериала.

Выяснилось, что расстались коллеги по трио не без скандала: у Смирнова не сложились рабочие отношения с Соболевым.

«Нам с Соболем было сложно, постоянно ругались. Сначала из-за творчества, потом уже личное понеслось. Мы вроде как два одинаковых человека в отношении к чему-то, а в чем-то вообще полярные. Я постоянно орал, и он тоже», — откровенно признался Смирнов.

Сейчас конфликта между друзьями уже нет. Как отметил артист, «просто вдвоем не могли существовать».

«Мы понимали, что у нас проблемы. Не было шушуканий: «Вот он мне не нравится». Все было открыто. Просто [ругались], а потом перестали… Бывало, разругаемся, а потом выходим и выступаем», — рассказал сценарист.

Ранее бывший участник Comedy Club юморист Антон Лирник рассказал о запрещенных темах на выступлениях. По его словам, уместный для одной аудитории юмор может быть крайне оскорбителен для другой.