Обновленные электрокары Tesla оснастят сенсорным селектором трансмиссии

Москва, 26 марта. Компания Tesla решила убрать из обновленных электрокаров Model S и Model X физический селектор трансмиссии, заменив его на сенсорный.

Выбирать режим движения водителям придется с помощью прикосновений к тачскрину. На это указывает видео, опубликованное в Twitter-аккаунте Tesla Owners Silicon Valley.

Инженеры Tesla ранее заменили рулевое колесо на авиационный штурвал. Это вызвало неоднозначную реакцию со стороны водителей и автоэкспертов. Как общественность отнесется к сенсорному селектору трансмиссии, пока не известно.

Tesla ранее приостановила продажи бюджетной версии электрокроссовера Tesla Model Y. Решение было примерно через месяц после его появления на рынке.