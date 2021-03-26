Брюссель объяснил отказ снимать ограничения на несущественные поездки в ЕС

Брюссель, 26 марта. Третья волна коронавируса, на пороге которой оказалась Европа, спровоцировала отказ властей отменять действующие ограничения на посещение ЕС.

Решение принято исходя из результатов наблюдения за развитием эпидемиологической ситуации в европейских странах. Сейчас во многих государствах фиксируется рост числа случаев заражений, в частности это связано с распространением новых штаммов коронавируса. В связи с обострением обстановки необходимо сохранить действующие меры в отношении поездок в Евросоюз.

«Беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках единого рынка должен по-прежнему обеспечиваться», — сказано в итоговом заявлении онлайн-саммита ЕС.

О начале очередной вспышки COVID-19 для Европы заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Статистика заболеваемости и смертности свидетельствует о важности вакцинации, отметила она.