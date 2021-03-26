Минобороны России запустит проект о мемориалах красноармейцев

Москва, 26 марта. Перед 76-й годовщиной Великой Победы Минобороны РФ запускает проект «Память крепче гранита». Специалисты расскажут об истории мемориалов воинам Красной армии за рубежом.

Россияне смогут узнать о ранее неизвестных документах. Среди них: боевые донесения, приказы, наградные листы, учетные карточки военнослужащих, отчеты, фотографии и схемы. Первый выпуск этого проекта посвятили военным мемориалам на территории РФ.

Оборонное ведомство подчеркивает, что обнародование ранее засекреченных материалов из Центрального архива является продолжением работы, которая направлена на отстаивание исторической правды, противодействие подмене исторических фактов и пересмотр итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Недавно российский министр обороны Сергей Шойгу анонсировал проведение парадов Победы в 28 городах РФ. А праздничные мероприятия пройдут в 377 городах и населенных пунктах страны.