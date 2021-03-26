Судья отклонил апелляцию Джонни Деппа и де-факто признал его «истязателем»

Лондон, 26 марта. Суд в Великобритании отказал голливудскому актеру Джонни Деппу в апелляции по делу о клевете со стороны его экс-супруги Эмбер Херд. Адвокат звезды заявил, что решение суда спорное.

Судья Николас Андерхилл добавил, что апелляция не может оказаться успешной, так как не имеет под собой оснований. Такой вердикт Фемиды фактически утверждает киноактера в звании «истязателя».

Официально звездная пара развелась в 2016 году. Однако в 2019 году издание The Sun публиковало новость о том, что Депп регулярно избивает свою жену. Сам актер назвал эту информацию откровенной ложью и подал иск в суд.

Ранее психолог Марианна Абравитова подсказала, как можно решить проблемы Джонни Деппа после развода. По ее словам актер должен преодолеть стресс из-за развода самостоятельно, но при этом не замыкаясь в себе.